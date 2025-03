Napoli-Fiorentina, arbitra Andrea Colombo: i precedenti con le due squadre

vedi letture

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match tra Napoli e Fiorentina. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Meraviglia, mentre l’AVAR sarà Chiffi.

Per Colombo si tratta della sua 42ª direzione in Serie A, l’11ª in questa stagione. La Fiorentina, con Colombo ha raccolto due pareggi nei due precedenti in Serie A: 1-1 contro la Lazio, a Roma, nel gennaio 2023, e 2-2 in casa contro il Monza nel settembre 2024.

Il Napoli ha già incrociato il fischietto lombardo in sette occasioni in campionato, senza mai pareggiare: quattro vittorie, tra cui l’ultima contro l’Atalanta lo scorso gennaio, e tre sconfitte.

Napoli e Fiorentina si sfideranno con un obiettivo chiaro: conquistare tre punti preziosi, sotto la direzione di un arbitro che finora ha regalato storie diverse alle due squadre.