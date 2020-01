NAPOLI-FIORE, Sfida tra chi... crossa peggio

Questa sera la Fiorentina giocherà al San Paolo contro il Napoli. Entrambe le squadre arrivano alla sfide ricche del passaggio del turno di Coppa Italia. Le due compagini sono distanti solamente tre lunghezze in classifica. Il Napoli non vince in campionato al San Paolo dal 19 ottobre contro l'Hellas Verona, sfida vinta 2-0. Un periodo di astinenza che più o meno ha avuto anche la Fiorentina che non vinceva al Franchi dal 30 ottobre prima di portare a casa i tre punti con la Spal.

Un'ulteriore caratteristica che accomuna le due formazioni è un dato che segna l'imprecisione di entrambe i club. Se diamo un'occhiata alla classifica cross (che comprende gli utili e quelli sbagliati) è possibile vedere come Napoli e Fiorentina siano le due squadre che sbagliano di più quando vanno a crossare. I partenopei sono la sesta forza del campionato per cross utili (119 totali), ma sono anche la squadra che ne sbaglia di piu (107 totali) in tutto il campionato. I viola invece effettuano molti meno traversoni. Proprio per questo motivo si trovano al terzultimo posto di questa classifica. Per di di più è anche una delle poche formazioni che ha il numero di traversoni sbagliati più alto di quello degli utili (103 vs 89).