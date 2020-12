NAINGGOLAN, Viola pronti a riprovarci. Via Duncan

Secondo La Nazione, la Fiorentina sembra disponibile a tornare sul discorso Radja Nainggolan, andato avanti buona parte dell'estate. L'Inter non ha preclusioni a ragionare con i viola - si legge - ma certamente l'addio del centrocampista deve fruttare ai nerazzurri non meno di 18 milioni di euro. Subito o a giugno. In uscita, nella metà campo gigliata, c'è Alfred Duncan per il quale ad oggi è da registrare solo un interessamento della Lazio, che però vuole tenere il discorso fuori da possibili manovre per Caicedo. La Fiorentina da parte sua non intende svalutare troppo il prezzo del cartellino del ghanese.