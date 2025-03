Motta presenta Fiorentina-Juve: "Concentrati per vincere. Immagino la miglior Viola"

Alla vigilia di Fiorentina-Juventus, in programma domani al Franchi alle 18, il tecnico bianconero Thiago Motta ha preso la parola in conferenza stampa, presentando la sfida dal suo punto di vista. Ecco le sue dichiarazioni verso la gara, riprese dall'inviato di Tuttomercatoweb.com:

Che gara si aspetta domani?

"Domani ci saranno Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita".

Sente la totale fiducia della società?

"Penso solo alla Fiorentina. Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana".

Domani cosa si aspetta dalla sua squadra?

"Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali e altri non siamo stati capaci di vincerle. Domani è la più importante, perché è la prossima. Non sarà facile affrontare loro in casa e dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria".

Quanta pressione c'è per queste ultime partite?

"Abbiamo sempre la responsabilità e l'obbligo per dare il massimo. I miei giocatori si sono sempre impegnati al massimo. Adesso siamo concentrati sulla prossima partita e adesso sarebbe sbagliato a pensare a tutto il resto. Siamo concentrati solo per affrontare la Fiorentina e arrivare alla vittoria".

Sulla Fiorentina?

"Immagino di affrontare la miglior Fiorentina. Noi sappiamo che è una grande squadra, con un grande allenatore e giocatori di alto livello. Nella gara di andata abbiamo giocato una grande partita, ma non siamo arrivati alla vittoria. Noi vogliamo dare il nostro massimo e pensare solo alla squadra per essere superiori in tutti gli aspetti e arrivare alla vittoria".