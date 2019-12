MONTELLA, Nella lettera d'addio è assente Pradè

L'ormai ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, nella giornata di ieri ha salutato tutti con una lettera via social in cui l'Aeroplanino si è preso parte della responsabilità del tracollo pur dividendola con altre figure non nominate esplicitamente. I riferimenti al mercato sono stati molteplici anche nelle ultime settimane e l’assenza tra i ringraziamenti di Daniele Pradè fa quanto meno pensare, visto e considerato che il dirigente romano è sempre stato molto vicino all’allenatore. Non è da escludere, pertanto, che quest'ultimo possa essersi sentito in qualche modo "tradito" dal direttore sportivo gigliato.