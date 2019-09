MONTELLA, Ci servono risultati positivi. Pedro...

Queste le parole del mister della Fiorentina Vincenzo Montella, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Genoa: “La squadra ha iniziato bene per i primi venti minuti poi a metà tempo ci siamo persi, alla prima difficoltà. Non siamo riusciti mai a sbloccarla. Sul 2-0 la squadra mi è piaciuta molto, potevamo anche pareggiare. C’erano molti giovani in campo quindi ci stanno degli alti e bassi. Sulle palle inattive abbiamo sofferto troppo. Noi dobbiamo mantenere vivo l’entusiasmo dei tifosi. Ci servono i risultati positivi anche se il calendario non aiuta. Per fortuna finisce anche il mercato così non ci sono più distrazioni. Pulgar e Badelj si trovano meglio a giocare a 2 centrocampisti ma preferisco averne uno in più. Per avere un’identità serve ancora tempo ma ce l’abbiamo già un po’. Stiamo lavorando insieme da poco tempo, ci sono molti giocatori nuovi. Pedro? Non parlo di mercato non ho ancora sentito il direttore Pradè. Sono sicuro che se possiamo ancora fare qualcosa io accetto ben volentieri”.