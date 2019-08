MONTELLA, Buone indicazioni. Boa e Lirola...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto in amichevole con il Livorno. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di Firenzeviola.it: "Questa sfida ha dato buone indicazioni. Ci sono tanti giocatori che hanno bisogno di giocare, è evidente.

Come va l'intesa fra Chiesa e Boatgeng? "Li ho visti bene. Chiesa deve crescere di condizione, Boateng ha fatto quello che gli ho chiesto. L'importante è che non ci siano stati infortuni, sia in queste amichevoli che durante la tourneé negli Stati Uniti".

Come valuta l'estate di Sottil? Anche oggi è andato a segno dopo la rete con il Chivas: "Ha qualità importanti, si sono viste fin da subito. Gli manca un po' la continuità, ma la troverà con il tempo. Mi stuzzica l'idea di lavorarci, ha tanti margini di miglioramento".

Cosa manca sul mercato? "Ci sentiamo tutti giorni con Pradè, Barone e Antognoni. Sicuramente qualcosa manca, vedremo"

Come valuta l'acquisto di Lirola? "È una scelta condividisa da parte di tutti, siamo contenti. Ha bisogno di lavorare tanto a livello fisico rispetto a Boateng, è rientrato tardi e fisicamente è ancora in po' indietro".

Come sta la squadra? "Deve crescere come tenuta e come intensità. Anche oggi la squadra ha corso tanto, magari non come altre volte".