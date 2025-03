Montagna russa Fiorentina. Solo 4 volte le stesse sconfitte in 14 gare

Dal record di Luis Carniglia eguagliato in autunno al ritmo da zona retrocessione degli ultimi mesi. Come sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, la stagione della Fiorentina è stata una vera e propria montagna russa che ha visto la squadra di Palladino toccare il cielo con un dito e poi precipitare in una caduta per il momento incontrollata.

Dopo 15 giornate la Fiorentina (con una gara in meno, quella con l’Inter, all’epoca ancora da recuperare dopo il malore occorso a Bove) si trovava a quota 31 punti, al terzo posto e a -3 dalla capolista Atalanta, con gli stessi punti di Inter e Lazio e 4 di vantaggio sulla Juventus, 6 sul Bologna, 9 sul Milan e 15 sulla Roma. Dalla gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano - sottolinea il quotidiano - il mondo si è però ribaltato e i record positivi sono svaniti, strizzando l’occhio a quelli negativi: nelle successive 14 giocate in campionato la Fiorentina ha raccolto appena 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

Solo in quattro occasioni, dal ritorno in A dei viola nel 2004-05, la Fiorentina aveva ottenuto un numero così ampio di sconfitte in così poche gare. Il problema fondamentale è il risultato finale, perché per la quarta stagione consecutiva la Fiorentina dopo 28 giornate si trova titolare dell’ottavo posto.