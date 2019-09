MILENKOVIC, Serbia sconfitta ma lui va a segno

Brutta sconfitta in casa per la Serbia contro il Portogallo per 4-2, ma il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è andato a segno. Le reti del Portogallo sono arrivate al 42' con William Carvalho, al 58' con Goncalo Guedes, all'80' con il solito Cristiano Ronaldo e all’86’ con Bernardo Silva. In mezzo però aveva illuso i locali proprio la rete con un colpo di testa del classe '97 viola e quella di Aleksandar Mitrovic all’85’.