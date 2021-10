MILENKOVIC, Out in Nazionale. Torna a Firenze

Continua ad essere in evoluzione la situazione che riguarda Nikola Milenkovic. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore della Fiorentina non prenderà parte alla partita della sua Serbia contro l'Azerbaigian in programma domani sera e rientrerà nel capoluogo toscano nelle prossime ore per iniziare il lavoro di recupero in vista della sfida contro il Venezia di lunedì prossimo. Italiano ed il suo staff cercheranno in ogni caso di fare di tutto per averlo di nuovo a disposizione.