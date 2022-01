MILENKOVIC, Andiamo finalmente a vincere

Un augurio social particolare per Nikola Milenkovic che dando un buon 2022 si augura un anno di... vittorie, sia con la Nazionale che in viola; "Un anno importante, ricco di eventi significativi èo rmai alle spalle. Grazie a tutti voi per l’affetto e il grande supporto. E a tutti voi con lo stesso affetto auguro un nuovo anno ricco di buona salute, fortuna e successo. E poi... Consentitemelo... Andiamo finalmente a vincere! Tutti insieme! Buon 2022" scrive in italiano.