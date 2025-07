Pazzini e i ricordi di Firenze: "Piazza incredibile. Per Toni mi sacrificavo"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha tirato fuori dall'album dei ricordi anche qualche episodio legato alla sua esperienza a Firenze. Come per esempio quando gli chiedono se è stato troppo altruista in carriera: "Vero, me lo ribadirono anche Ulivieri e Allegri. Alla Fiorentina mi sacrificavo per far segnare Toni, quindi ero meno spietato in zona gol. Se Toni mi ha tarpato le ali? Non ci penso mai. . Invidia e gelosia non fanno parte di me, anzi, gli ho sempre detto scherzando che un paio di tacchetti della sua Scarpa d’oro sono anche miei".

E a domanda precisa sui ricordi legati alla Fiorentina, Pazzini ha risposto: "Una piazza incredibile, una proprietà ambiziosa, le prime grandi partite, la Champions, campioni come Mutu. Un gruppo straordinario".