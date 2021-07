MERLO, Spenderei più per la difesa. E occhio a Sottil

L'ex viola Claudio Merlo ha parlato nel giorno del suo 75esimo compleanno: "Per me Italiano era da prendere subito e non Gattuso perché dal viso che aveva quando è andato a visitare i campini non sembrava molto felice. Meglio interrompere subito. Di Italiano dico che ha fatto bene, ma è anche vero che giocava con lo Spezia, piccola cittadina in cui ti perdonano un po' tutto. Firenze ha un tifo eccezionale ma a perdonare ci mette (ride, ndr). Ora è stato fatto un bell'acquisto con Nico Gonzalez ma non deve essere l'unico, bisogna rinforzare una difesa scarsa".

Cambierebbe sia Pezzella che Milenkovic?

"Se vogliono andare via, non ci puoi fare niente... Uno sicuramente se ne andrà. Allora ci sarà da prendere un difensore all'altezza, forte. Io i soldi li spenderei più in difesa che in attacco".

Nella squadra di oggi c'è un regista?

"Volendo ce l'abbiamo, il cileno Pulgar. Ha giocato anche una gran Copa America, ho letto che era sempre tra i migliori. Ci vorrebbe però uno più d'esperienza".

Castrovilli deve consacrarsi.

"All'esordio in Serie A è sempre più facile che al secondo anno, in cui ti conoscono e ti fanno fare meno cose. Però per me Castrovilli è uno che non ha problemi, così come Bonaventura. Non dimentichiamoci di Sottil... Potrebbe essere un secondo Chiesa. Se trova un allenatore che gli dà fiducia potrebbe rivelarsi davvero all'altezza. Qualche nome di mercato l'ho letto, ma costa, specialmente Zaccagni. Con uno così saremmo da sesto-settimo posto".