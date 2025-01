MERCATO, Pronti almeno 3 colpi nell'ultima settimana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Siamo alle porte dell’ultima settimana di mercato e secondo La Nazione, Pradè potrebbe mettere a segno altri tre, se non quattro, colpi in entrata per rafforzare la Fiorentina. Il primo colpo sarà quasi certamente Pablo Marí, che verrà per rimpolpare la difesa firmando un contratto di un anno e mezzo sotto precisa richiesta di Palladino. Quasi certamente arriverà anche un centrocampista, con Cristante che potrebbe accendersi gli ultimi giorni di mercato (QUI la nostra anteprima).

In attacco, da capire se per l’esterno gli uomini gli mercato gigliati vorranno sciogliere le proprie riserve su Man - ancora in stand-by - o se all’orizzonte può esserci un nome top secret. Restano in uscita, si legge, Ikoné, Kouamé e Biraghi.