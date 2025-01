CRISTANTE, Pista che può accendersi sul finale di mercato

Fonte: Dimitri Conti

La Fiorentina continua a sondare il mercato per regalare a Raffaele Palladino i giusti rinforzi per uscire dalla crisi. Sfumato Luiz Henrique, la priorità continua ad essere quella dell'esterno d'attacco, ma la società viola, come già vi avevamo raccontato, cercherà di portare a Firenze anche un altro centrocampista dopo Michael Folorunsho. A tal proposito resta sempre viva l'ipotesi Bryan Cristante, mediano assente da qualche tempo nella prima squadra giallorossa a causa di un infortunio ma tornato proprio nella giornata di oggi a disposizione del suo allenatore Claudio Ranieri.

Al momento non c'è una trattativa vera e propria, ma non è escluso che questa possa accendersi gli ultimi giorni di mercato. Qualora volesse tentare un affondo, la Fiorentina troverebbe apertura e gradimento da parte del calciatore, il cui entourage è lo stesso dell'allenatore Palladino. L'unico aspetto che potrebbe richiedere un po' di lavoro in più è la quadratura sul pagamento del pesante ingaggio.