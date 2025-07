Dagli inviati Lotti (Empoli) esalta Fazzini e Viti: "Due talenti, meritano la Viola. Pioli farà bene"

vedi letture

Luca Lotti, ex Ministro dello sport e attuale consulente esterno dell’Empoli (cura i rapporti con Lega e Figc per il club azzurro) ha preso la parola nel corso della cena di gala del Premio internazionale Fairplay Menarini, analizzando i principali temi d’attualità in casa azzurra e in quella della Fiorentina.

Che effetto le fa vedere Fazzini e Viti con la maglia della Fiorentina?

“È una bella soddisfazione per questi ragazzi, che meritano questo traguardo: sono due ragazzi che hanno dei valori e li dimostreranno a Firenze. Vengono dal nostro settore giovanile e hanno la possibilità di mettersi in mostra in un palcoscenico importante come quello viola. Sento che si parla anche di Esposito, che non è più un nostro giocatore ma ha fatto bene da noi. Il dna dell’Empoli è quello di creare giocatori che un domani siano in grado di brillare in altre realtà”.

Il recente affare Fazzini ha rinvigorito l’asse Firenze-Empoli…

“Una cosa è il tifo e il campanile, e in Toscana è normale sia così, e un altro è il rapporto tra le società. La nostra regione ha dato lustro a tante realtà sportive ed è bello che tra club diversi ci siano collaborazioni strategiche come quella tra l’Empoli e la Fiorentina. E poi Fazzini tifava viola fin da piccolo: non vedo perché il “campanile” debba minare rapporti tra club”.

Da tifoso del Milan, che effetto le fa rivedere in Italia Stefano Pioli?

“Stefano è un amico fin da quando ha allenato la Fiorentina la prima volta. Quando ho appreso la notizia del suo ritorno, gli ho scritto subito. Fa del lavoro la sua filosofia di base, come il nostro mister Pagliuca. Il mio tifo lo conoscete, il ricordo di Pioli è legato allo scudetto di qualche anno fa. Mi auguro che possa far bene quest’anno alla Fiorentina”.