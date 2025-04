Mercato, la Bild lancia l'indiscrezione: "I viola pensano a Thomas Muller"

L’edizione odierna della Bild lancia un’indiscrezione di mercato molto suggestiva per la Fiorentina. Secondo il quotidiano, i viola starebbero valutando il possibile ingaggio di Thomas Muller che a luglio si svincolerà dal Bayern Monaco. I colleghi tedeschi ricordano come la Fiorentina abbia già accolto campioni del Bayern in passato, vedi Mario Gomez e Franck Ribery.

Muller è seguito con grande attenzione dalla MLS e in particolare dal Los Angeles FC, partner del Bayern Monaco. Occhio anche a Premier League e Turchia. L’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, e starebbe addirittura riflettendo sull’eventualità di ritirarsi. Deciderà entro la prima metà di giugno, prima dell’inizio del Mondiale per club.