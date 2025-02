FirenzeViola Mercato, la Fiorentina rifiuta Paul Pogba: il giocatore era stato proposto

Paul Pogba-Fiorentina, un matrimonio che non s'ha da fare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il classe '93 era stato proposto al club di Rocco Commisso che, tuttavia, ha risposto 'no grazie'. Il centrocampo di Raffaele Palladino è già al completo, motivo per cui la Fiorentina ha scelto di non cavalcare un'idea di mercato comunque affascinante considerato il nome in ballo e la sua voglia di rivincita.

Che fine ha fatto Pogba?

Pogba ha trascorso gli ultimi tempi fuori dal campo per via della squalifica che si era beccato a causa della positività al test dell'antidoping nell'agosto del 2023. Qualche mese dopo la condanna è stata ridotta da quattro anni a diciotto mesi, ma la Juventus ha deciso di ufficializzare la risoluzione del suo contratto in data 15 novembre 2024 con decorrenza dal 30 dello stesso mese. Oggi il giocatore è svincolato e in cerca di una squadra.