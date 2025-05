Mercato, il Monaco piomba sul portiere della Fiorentina David De Gea

vedi letture

Alla ricerca di un portiere per la prossima stagione il Monaco ha messo nella lista dei potenziali nomi anche il portiere della Fiorentina David De Gea. Lo riporta Revelo che spiega però che la Fiorentina ha in De Gea la priorità per la sua porta ed sta trattando per prolungare il suo contratto fino al 2028.

Oggi il portiere viola ha scritto sui propri social che è il momento di riposarsi e riflettere, chissà che la riflessione non riguardi proprio questa offerta del club transalpino che giocherà la Champions. Domani la dirigenza potrebbe rispondere qualcosa in merito.