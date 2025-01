MERCATO, Folorunsho a un passo. Addio Henrique?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Va in archivio la prima giornata del calciomercato invernale con la Fiorentina grande protagonista. Oltre all'annuncio del nuovo acquisto Nicolas Valentini, svincolato dopo l'esperienza al Boca Juniors, sono stati fatti ulteriori passi avanti per Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli: aggiornamenti della giornata appena conclusa raccontano di un accordo ormai veramente a un passo in prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Si attenderà - come noto - la partita di sabato proprio tra Fiorentina e Napoli, poi il centrocampista ex Hellas Verona potrà diventare un nuovo giocatore a disposizione di Palladino per questa seconda parte di stagione. Per quanto riguarda Luiz Henrique, talento brasiliano del Botafogo, si allontana l'ipotesi Firenze: dalla Francia sono sicuri, l'ala mancina vestirà la maglia del Lione che ha la stessa proprietà del club verdeoro capace di vincere Libertadores e Brasilerao nella stagione appena conclusa in Sud America. Anche se proprio il presidente Texor ha spiegato che la decisione definitiva sarà presa solo nella prossima settimana.