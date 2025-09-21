Mercato da 90 mln e tecnico scudettato, ora le responsabilità. CorFio: "Avanti con due arieti"

Il Corriere Fiorentino, nella sua sezione dedicata alla Fiorentina, si proietta sulla gara col Como di questa domenica rimarcando che sia dentro lo spogliatoio che nella dirigenza viola, c’è piena contezza di esser davanti ad un primo, delicatissimo bivio. Uno di quegli snodi che possono far cambiar piega ad una stagione intera. Il quotidiano locale sottolinea che dopo un mercato da 90 milioni e l'arrivo di un allenatore scudettato è giunto il momento di prendersi le proprie responsabilità, con Stefano Pioli pronto a farlo e a schierare ancora una volta le due punte. "Due arieti per la vittoria", così li definisce il Corriere parlando di Kean e Piccoli, probabili titolari contro la squadra di Fabregas. Le indicazioni della vigilia vanno in questa direzione e del resto, tanto per restare su quanto successo sul mercato, sarebbe strano rinnegare quella voglia di essere il più forti possibili proprio là davanti. E allora, con Gudmundsson non ancora al 100% e considerate le difficoltà evidenziate da Dzeko, riecco il doppio centravanti.

Un modo per cercare di sbloccare una squadra che sta facendo una fatica tremenda a trovare gli attaccanti ma anche e forse soprattutto per avere una via più semplice (la palla diretta, scavalcando il centrocampo) per scappare dal prevedibile, furibondo pressing del Como e ritrovarsi con tanti spazi da aggredire. E Fazzini? Potrebbe restare una carta da giocarsi a gara in corso o, ipotesi meno probabile, giocare dal primo minuto come mezzala così come dovrebbe tornare a fare Fagioli, aggiungendo Nicolussi Caviglia in cabina di regia. L’idea è chiara: aumentare la qualità nel palleggio, e in particolare della prima costruzione per ripartire al meglio e scrollarsi di dosso il torpore di questa prima fase di stagione.