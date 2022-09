MARINO A RFV, 4-3-3 il preferito. Gasp-Italiano...

Pasquale Marino, allenatore con tanti anni di esperienza tra Serie A e B, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento che sta vivendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano e della possibile svolta tattica intravista contro il Verona: "La Fiorentina al di là dei numeri è un'ottima squadra. La continuità del modulo è importante ma si può anche cambiare a seconda dei giocatori. Ogni allenatore deve sfruttare l'organico a disposizione. Italiano finora ha portato avanti il 4-3-3, ora vedremo se è portato anche ad utilizzare altri schemi di gioco. Il 4-3-3 è personalmente il mio modulo preferito, con me si sfonda una porta aperta su questo. Credo sia un sistema di gioco comunque imprevedibile che può cambiare a seconda dell'atteggiamento dei calciatori. Però ripeto il concetto, c'è da valorizzare i calciatori a disposizione: quando sono arrivato al Frosinone c'erano due attaccanti come Dionisi e Ciofani che garantivano 30 gol in due, non aveva senso snaturare questo duo e mettere uno dei due più esterno.

La Fiorentina può rialzarsi dopo questo avvio. Qualche prestazione no ci sta, c'è bisogno di tempo per far inserire i nuovi. Quando poi c'è una piazza come quella fiorentina che ha tanta passione alle volte si eccede negli slanci sia in positivo che in negativo. Bisogna dare fiducia allo staff tecnico, perché al di là dei risultati io ho visto prestazioni importanti come quella contro la Juventus. Alla base l'organizzazione di gioco è ottima".

Infine, in vista della partita di domenica a Bergamo Marino ha detto la sua anche sui precedenti tra Italiano e Gasperini, sfide che sorridono al tecnico viola, capace di battere l'Atalanta per tre volte nella scorsa stagione: "I numeri non mentono, quindi magari un motivo c'è. Con la difesa a tre dell'Atalanta forse Gasperini soffre il tre contro tre che portano gli attaccanti di Italiano. Anche quella di domenica sarà una gara di duelli tutto campo, penso però che all'Atalanta facciano molto male i palloni in profondità, vedremo come andrà. Gasperini ha comunque cambiato qualcosa, in alcune occasioni pressa meno a tutto campo e l'Atalanta ha imparato anche a difendere bassa, anche su questo i numeri soprattutto difensivi non mentono".