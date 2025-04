Marí a Dazn: "Dobbiamo crescere: serve cambiare qualcosa per i nostri obiettivi"

Il difensore centrale della Fiorentina Pablo Marí, intervistato nel post gara da Dazn, ha parlato così del pareggio ottenuto in casa dai viola contro il Parma: “Ci è mancata la lucidità negli ultimi 30 metri perché nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per fare gol. Non è facile giocare contro squadre come il Parma: noi dobbiamo crescere sotto tanti aspetti, dobbiamo però capire come giocare certe gare. Dobbiamo cambiare qualcosa per raggiungere i nostri obiettivi”.

Le altre squadre però corrono…

“Dobbiamo fare punti e restare lì, attaccati alle altre. La squadra sa cosa mettere in campo. La squadra adesso dovrà pensare alla Coppa e poi arrivare alla sfida di Cagliari con la voglia di vincere”.