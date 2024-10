MAREGGINI A RFV, Abraham era preoccupato da De Gea

FirenzeViola.it

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, su Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" si è espresso così sulla Fiorentina e sulla prestazione di David De Gea contro il Milan: "Se rivedete l'azione del rigore di Abraham, notate che ha lo sguardo preoccupato. Io non mi sorprendo di De Gea, è stato per un momento il portiere più forte al mondo. Era tanti anni che giocava allo United, probabilmente aveva bisogno di separarsi. Ma l'unico problema che poteva avere, era quello fisico. A 33 anni se recuperato fisicamente, non dimentica i movimenti che deve fare".

La scelta della società di tenere Martinelli dietro a De Gea e Terracciano, è condivisibile?

"Ci può stare. Basta che alle parole seguano anche i fatti. Magari a inizio campionato c'erano altre priorità. In una C avrebbe potuto trovare la sua dimensione".

Terracciano è rimasto come portiere di Conference. Che ne pensa?

"Io feci la muffa dietro a Toldo (Toldo, ndr). Ora invece con la Conference un portiere può fare una competizione tutta sua, ci sono gironi, partite a eliminazione diretta. Oggi un secondo gioca le sue partite, io credo che Terracciano sia rimasto anche per questo. Non ha mai fatto una parola fuori dalle righe e questo dal club è stato apprezzato".

