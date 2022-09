MANZUOLI A RFV, Tanti infortuni? Vi spiego

L'ex medico sociale viola Marcello Manzuoli è intervenuto nel contenitore pomeridiano di Radio Firenzeviola. Ecco le sue parole sulla preparazione delle squadre: "Il calendario è una novità, in Italia non eravamo abituati, nell'est Europa e nel Nord è una consuetudine. La ppreprazione dunque è stata affrettata per entrare subito in forma per poi recuperare a novembre. Ma la maggior parte dei giocatori saranno poi impegnati in nazionale e dunque arriveranno con una forma che dipenderà da quanto durerà il loro Mondiale e sarà diversa anche con chi non è andata in nazionale. Perciò gli staff dovranno riportarli tutti sullo stesso livello

Come mai tanti infortuni? I ritmi di gioco sono cambiati ma vanno differenziati come infortuni. La preparazione non influisce su quelli fortuiti come invece su quelli muscolari. Se una squadra ha tanti infortuni muscolari gli staff devono farsi delle domande. Vedi tanti giocatori fermarsi su movimenti banali come accaduto a Florenzi. E' che abbiamo iniziato in un periodo particolarmente caldo e il problema di idratazione e reintegrazione di acqua e sali può essere importante

Castrovilli tornerà quello di prima? "Siamo alla quinta partita, quando rientrerà ci sarà un mese un mese e mezzo di adattamento per riprendere confidenza con l'agonismo e il contatto anche dal punto di vista mentale. Ma poi tornerà quello di prima come accaduto a tanti giocatori, non ho dubbi. Sui tempi influiscono invece fattori anche caratteriali"