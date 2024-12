MANFREDINI A RFV, Palladino bravo e coraggioso con i singoli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore di Fiorentina e Udinese Thomas Manfredini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "La Fiorentina sta dimostrando che può far male a chiunque perciò complimenti all'allenatore al di là dei singoli. sui quali però lui incide. Perché Kean si sta dimostrando un grande attaccante, De Gea è tornato a grandi livelli. Poi la bravura di un allenatore è far tornare a certi livelli una piazza importante come Firenze facendo rendere appunto i singoli".

Bravo a puntare su Comuzzo? "E' stato bravo il tecnico nel puntare su di lui e facendo delle scelte sconvenienti, come quella di Biraghi. Significa che l'allenatore è coraggioso visto che è un giovane, ma gli va dato merito al di là del risultato. Palladino sta facendo grandi cose come tutta la squadra al di là dell'ultima gara. Ma con tante gare non è facile rendere in tutte le partite. Per me poi Palladino è una grande persona, che conosco, ma non credevo avesse questa crescita esponenziale passando da Monza a Firenze dove ho anche giocato, grazie alla sua personalità e alle sue idee. Sono contento per lui".

C'è la mano dell'allenatore? "Aver preso lui è un motivo di orgoglio, spero che diventi un allenatore che metta le basi per far crescere e far diventare Firenze di nuovo una grande piazza come Gasperini a Bergamo"

Chi bisogna temere dell'Udinese? "Ad Udine si è sempre cambiato tanto ma quest'anno vedo un gruppo coeso che lotta e si difende da squadra e sarebbe limitativo indicare un solo singolo. L'allenatore sta facendo bene".