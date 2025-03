Mandragora spiega la dedica sul gol: "Era per Joe e per la sua famiglia"

Ai microfoni di Sky Sport, nell'intervallo di Fiorentina-Juventus, ha parlato il centrocampista viola Rolando Mandragora, autore del gol del 2-0 spiegato nelle brevi battute concesse all'emittente al momento del rientro in campo: "Bisogna entrare con lo stesso atteggiamento e la stessa voglia. La dedica? Era per Joe, è un anno che non c’è più e qui è presente la sua famiglia”.