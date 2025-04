Mandragora, rovesciata da sogno e ottavo gol stagionale: è diventato insostituibile

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino pone il suo focus su Rolando Mandragora. Il centrocampista campano in questa primavera non si è fatto mancare niente, gol (quello di ieri in rovesciata meraviglioso), assist, tanta sostanza in mezzo al campo e leadership. Dal 2-1 contro il Genoa del 2 febbraio l'ex Torino ha realizzato 6 gol e 4 assist in 16 partite tra campionato e coppa. Mandragora ha iniziato ad avere numeri da centrocampista di inserimento, cosa che fino ad ora non era mai stato.

Oltre alle statistiche, i gol del classe 1997 sono spesso serviti alla Fiorentina per portare a casa il risultato in match decisivi, basti pensare alle sfide contro Juventus, Panathinaikos o Celje. Tutte gare in cui Rolly è andato a segno. In questa stagione, quando Mandragora è finito sul tabellino dei marcatori, solo una volta i viola hanno perso, a San Siro contro l'Inter. Le soddisfazioni per il mediano campano però arrivano anche fuori dal campo. Nel corso della quinta edizione di "Inside the Sport", evento ideato dal movimento cristiano dei lavoratori e dall'unione stampa sportiva italiana, Mandragora oggi a Coverciano riceverà il premio "Joe Barone".