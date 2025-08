Mandragora orienta il mercato. Se parte, il sostituto è Nicolussi Caviglia

Ora che è arrivato Simon Sohm bisognerà capire come finirà la vicenda Rolando Mandragora per valutare, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Il classe ’97 è in trattativa con la Fiorentina per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo anno, ma fino a questo momento non ci sono state novità significative anche se le parti dovevano incontrarsi fisicamente qualche settimana fa e non c'è stata occasione. I procuratori hanno fatto intendere di aspirare a un ingaggio leggermente più alto rispetto alla passata stagione ma questo non sarà possibile finché il club non si libererà di qualche esubero.

Nel caso Mandragora non rinnovasse e la Fiorentina decidesse di cederlo, il nome principale per sostituirlo secondo il quotidiano è Hans Nicolussi Caviglia del Venezia.