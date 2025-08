FirenzeViola La rosa attuale della Fiorentina: cosa c'è e cosa manca. Sono in 30

Dzeko, Fazzini, Viti, Sohm e Lezzerini. Quando mancano poco più di 3 settimane alla fine del calciomercato, la Fiorentina ha sistemato quasi tutte le caselle indicate da Stefano Pioli nei primi incontri telefonici sull'asse Firenze-Arabia Saudita. A questo punto mancano solo i famosi dettagli, quei giocatori che andranno a completare la rosa soprattutto per quanto riguarda le alternative a disposizione. Difficile che il club viola possa fare un altro colpo importante dopo aver scelto di spendere 15 milioni più 1 di bonus per Simon Sohm, è chiaro però che Pradè e Goretti resteranno alla finestra cercando di capire se come l'anno scorso ci sarà la possibilità di qualche colpo last-minute. Il lavoro principale ora tornerà ad essere quello di smaltire la rosa a disposizione, perché ci sono almeno altri 5 giocatori a cui trovare una sistemazione.

Pioli vuole una rosa da 25-26 giocatori

Il nuovo allenatore lo ha chiarito fin dalla sua prima conferenza stampa: non vuole lavorare con una rosa extra-large, per questo a settembre gli elementi a disposizione non dovranno essere più di 26. Quanti giocatori vanno ancora piazzati allora? Non pochi, se consideriamo che in queste settimane una piccola squadra di calciatori si è allenata al Viola Park con i preparatori specifici. Attualmente in rosa i giocatori della prima squadra sono 30 tondi tondi, con 7 calciatori in esubero e in cerca di sistemazione. Per il resto, le situazioni da valutare saranno qualitative e non quantitative, come per esempio se confermare o meno giocatori come Bianco e Fortini. Un gran lavoro di smaltimento e snellimento è già stato fatto, altrettando andrà fatto in queste ultime settimane di calciomercato.

Questa la rosa attuale della Fiorentina:

Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini

Difensori: Comuzzo, Ranieri, Pongracic, Viti, Pablo Marì, Fortini, Dodo, Gosens, Parisi

Centrocampisti: Mandragora, Fagioli, Fazzini, Richardson, Sohm, Bianco, Ndour

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Dzeko

Da sistemare: Barak, Sabiri, Sottil, Ikoné, Nzola, Kouame, Infantino