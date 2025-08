Vice Kean, Ioannidis ma non solo: in lista anche Shpendi e Calvert-Lewin

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa il punto sulle idee della Fiorentina per l'attacco. La questione principale riguarda le uscite di Lucas Beltran e M'Bala Nzola, entrambi pronti a salutare uno in direzione Flamengo (ma ancora non ha detto sì) e l'altro in direzione Pisa. Una volta salutati i due attaccanti, la Fiorentina valuterà eventuali innesti con il nome di Fotis Ioannidis che è schizzato in cima alla lista: per l'attaccante greco servirebbero circa 15 milioni di euro ma chissà che la sua voglia di Serie A non faccia abbassare le pretese del Panathinaikos.

Rimane da tenere d'occhio Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena per cui i viola avevano chiesto informazioni prima della finestra di trattative invernale. Le cifre sarebbero più o meno le stesse di Ioannidis. Il mercato degli svincolati, infine, potrebbe offrire qualche occasione interessante, vedi Dominic Calvert-Lewin, accostato alla Fiorentina mesi fa. Quanto a Roberto Piccoli del Cagliari, era un nome caldo più che altro nel periodo di validità della clausola di Kean (con cui condivide il procuratore) nell'eventualità di doverlo rimpiazzare. Ora è difficile considerato il costo del cartellino, cioè 30 milioni di euro