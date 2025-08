Cosa ha scritto Pioli sulla lavagna al Viola Park. Obiettivo: vincere un trofeo

Vincere la Conference League e poi dimenticarla. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il piano della Fiorentina di Stefano Pioli è più o meno questo, e il tecnico gigliato lo ha scritto anche sulla lavagna del Viola Park. Con il sorteggio di ieri a Nyon ricomincia un percorso, lungo, tortuoso e con un obiettivo preciso: alzare il trofeo.

Non è un caso che il nuovo allenatore, appena arrivato, abbia scritto sulla lavagna dello spogliatoio un messaggio chiaro: la data dell’ultimo trofeo conquistato dalla Fiorentina. Era il 13 giugno 2001, sono trascorsi 24 anni e da quella Coppa Italia non ci sono stati più trofei da mettere in bacheca per la prima squadra maschile. Messaggio recepito dai giocatori che in ogni intervista non perdono occasione per far capire la loro voglia di vincere e di alzare l'asticella.