Dagli inviati Prove generali d'Europa: a Nottingham Pioli si aspetta risposte vere

Stavolta le attenuanti della forma fisica potrebbero non servire. O almeno non bastare più. Stefano Pioli si aspetta ben altro dalla Fiorentina nella sfida di questa sera al City Ground contro il Nottingham Forest. Dopo il test contro il Leicester, il tecnico viola è a caccia di segnali concreti: a poco più di due settimane dal debutto ufficiale, l'allenatore conta di vedere in campo qualcosa di più concreto della squadra che ha in mente da un mese. L’avversario è il Nottingham Forest, settimo nella scorsa Premier e inizialmente qualificato in Conference, ma “promosso” in Europa League in virtù della sanzione inflitta al Crystal Palace. Una situazione ancora aperta, questa, che vedrà il suo epilogo al TAS l’8 agosto, con sentenza attesa tre giorni dopo.

Dentro tutti i big

Pioli, stavolta, è pronto a partire forte: in campo fin dal primo minuto, salvo rivoluzioni dell'ultim'ora, ci saranno infati tutti i big. Rispetto al match con il Leicester, i titolari saliranno così di rango e oltre a Fagioli e De Gea (il primo subentrato domenica a inizio ripresa, il secondo rimasto 90' in panchina al King Power Stadium) si vedranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodo e Gosens sulle fasce, Ndour in mediana assieme all’ex Juve e davanti il tridente pesante composto da Gudmundsson dietro a Kean e Dzeko.

Un avversario alla portata

Il 2-0 incassato contro le Foxes non ha fatto scattare allarmi, ma ha lasciato il bisogno di vedere passi avanti reali. Il focus dello staff tecnico è chiaro: serve una difesa più solida, un centrocampo più fluido, e soprattutto più cattiveria sotto porta. Il Forest, in questo senso, potrebbe essere il test ideale. La squadra di Espírito Santo è ancora a secco di vittorie in pre-season (tre pareggi, due sconfitte, ultimo ko contro il Birmingham) e ha segnato appena una rete nelle ultime cinque uscite. Con l’ex viola Milenkovic – premiato lo scorso anno come miglior centrale della Premier – al centro della difesa, la gara di stasera rappresenta in ogni caso un banco di prova credibile. È tempo di prove generali. E questa volta, Pioli vuole risposte vere.