Non solo Sohm. La Fiorentina punta Ionnadis: il punto di Tuttosport

vedi letture

Simon Sohm è il quarto innesto dell'estate della Fiorentina ma secondo Tuttosport non è finita qui per il calciomercato viola. Il nome più caldo in questo momento è quello del 25enne Fotis Ioannidis del Panathinaikos, già fi nito nel mirino dei viola dopo averlo affrontato lo scorso marzo agli ottavi di Conference League.

L’attaccante greco, sotto contratto fino al 2028, ha caratteristiche fi siche e tecniche per poter ricoprire il ruolo di vice Kean: al momento la valutazione è sui 15 milioni (il giocatore starebbe spingendo per essere ceduto e venire a Firenze, cosa che agevolerebbe l’eventuale trattativa). 15 milioni che fra l’altro è pronto a offrire il Flamengo (12 più 3 di bonus) per Beltran che sta ancora riflettendo. Di qui l’attesa dei dirigenti per far combaciare tutti i pezzi del puzzle.