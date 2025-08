Dal Brasile: il Flamengo si è tirato indietro dopo il no di Beltran

vedi letture

Dal Brasile arrivano aggiornamenti sulla situazione di Lucas Beltran, cercato dal Flamengo e ancora in attesa di una sistemazione quest'estate. Coluna do Flamengo, uno dei siti più importanti che seguono le vicende del club rubro-negro, riporta come il Flamengo abbia in realtà fatto un passo indietro nei confronti del calciatore argentino già da qualche giorno, soprattutto dopo che il giocatore ha rifiutato la prima proposta di contratto.

Il tutto nonostante con la Fiorentina invece fosse stato trovato un accordo provvisorio per il trasferimento in Brasile: dal momento del no di Belttran però, sono stati interrotti i contatti e non ci saranno altre discussioni, spiega il portale.