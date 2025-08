Ecco Sohm, una diga per Pioli. Solo Kessie gli piaceva di più

vedi letture

Simon Sohm è sbarcato a Firenze e l'edizione odierna de La Nazione celebra l'arrivo del centrocampista svizzero, "una diga per Pioli". Il calciatore arrivato dal Parma volerà già oggi a Nottingham per assistere all'amichevole dei suoi nuovi compagni e per conoscere Stefano Pioli che lo ha voluto fortemente per dare muscoli e dinamismo al centrocampo. Solo Kessie si faceva preferire ai suoi occhi, sottolinea il quotidiano. Visite mediche nel pomeriggio, poi la firma e le prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina.

E adesso?

Il quotidiano fa il punto su quelle che sono le strategie viola una volta messo a segno il colpo Sohm, che non sarà l'ultimo. Pradè è già al lavoro per completare la rosa a disposizione, manca un vice Kean e forse anche un vice Dodo in attesa di valutare Fortini.