Mandragora, la previsione de Il Tirreno: ora ci sta pensando anche il ct Spalletti

Anche l'edizione odierna de Il Tirreno questa mattina si interessa di Fiorentina in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. Come evidenzia il quotidiano nel pezzo d'apertura delle sue pagine sportive, con i nerazzurri Palladino ripartirà dal centrocampo che ha fatto a pezzi la Juventus prima della sosta: Mandragora, Cataldi e Fagioli infatti sono destinati a tornare dal 1' per dare maggiore solidità a un reparto che dopo un periodo di flessione è tornato a essere determinante.

Nello specifico il quotidiano dà anche un retroscena su Mandragora: secondo il Tirreno il momento di Mandragora è talmente buono che il ct Spalletti starebbe pensando proprio all'ex Udinese in vista dei futuri appuntamenti della Nazionale italiana.