Mancini vuole Sohm: c'è anche l'Al-Sadd sul centrocampista della Fiorentina

L'edizione odierna de La Nazione parla degli interessi di mercato per calciatori della Fiorentina che in questo momento non stanno trovando spazio con Vanoli. Uno è Kouame, sul quale si sono accesi i riflettori di Sampdoria e Lecce oltre ad alcune squadre spagnole. Un altro è Simon Sohm: il centrocampista prelevato dal Parma solo la scorsa estate ha diversi estimatori. Su di lui si è mossa da qualche giorno la Cremonese oltre ad alcuni club turchi ma secondo il quotidiano avrebbe preso informazioni anche l'Al-Sadd, squadra araba allenata da Roberto Mancini.