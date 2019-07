MANCINI JR, Chi è il nuovo collaboratore di Pradè

Destinato ad essere un predestinato per via del cognome che può pesare come un macigno, Andrea Mancini dopo una carriera da giocatore tra Inghilterra, Spagna, Italia e Stati Uniti ha deciso di impegnarsi nell’avventura dirigenziale. Rocco Commisso, una volta diventato presidente della Fiorentina ha deciso di offrire al secondo figlio di Roberto un ruolo all’interno del suo staff: Andrea lavorerà nella squadra mercato a fianco del ds viola Daniele Pradè. Il figlio dell’attuale CT dell’Italia ha giocato nei Cosmos di New York, l’altra squadra di proprietà di Rocco Commisso, tanto è che il magnate italo statunitense lo considera un figlioccio.

La carriera di Andrea inizia nelle giovanili nell’Inter e nel Manchester City in seguito e dopo aver giocato in serie minori ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2017 con i New York Cosmos. L’anno seguente ha deciso di intraprendere la carriera da dirigente e si è iscritto così al corso da direttore sportivo a Coverciano. Superandolo egregiamente. Dopo quasi un anno di stop dal calcio giocato Mancini jr ha scelto di tornare in campo: infatti qualche mese fa ha giocato gratis nel campionato di Eccellenza in una squadra del calcio dilettantistico romano. Inizialmente Andrea voleva prendere una strada diversa da quella del padre: non allenatore ma osservatore. Alla fine ha scelto di fare il corso a Coverciano come ds o procuratore. Per lui quella in viola sarà la prima esperienza a livello dirigenziale.