MAIETTA A RFV, Kean più sicuro. Mi ricorda Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Maietta, ex difensore tra le altre di Verona, Bologna ed Empoli, è intervenuto questo pomeriggio a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “Viola Weekend”. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi sull'inizio di stagione della Serie A: "È stato un inizio diverso da quello che ci saremmo potuti aspettare, con le big che hanno fatto fatica. Quest’anno vedo un campionato particolare con tante squadre attrezzate. Squadre come il Verona e l’Empoli sono partite molto bene"

Come valuta l’inizio di Palladino alla Fiorentina?

“A Monza ha fatto veramente bene e non penso che a Firenze abbia iniziato malissimo. Gli serve tempo anche se la piazza di Firenze non è quella di Monza. Gli hanno preso giocatori importanti come Gudmundsson, De Gea, Gosens. Assemblarli subito non è facile ma penso che presto troverà la quadra".

Kean ha meritato la chiamata di Spalletti?

“Quando giocava a Verona fece bene nonostante la retrocessione della squadra. Ora è un giocatore diverso, consapevole dei propri mezzi e dal potenziale grandissimo. Mi auguro per la Nazionale che Spalletti gli dia fiducia e che domani possa giocare titolare.

A chi lo paragonerebbe tra gli attaccanti che ha affrontato?

“Essendo un giocatore fisico e di gamba, a cui va aggiunta una discreta tecnica, mi ricorda un po’ Mario Mandzukic. È uno che fa salire la squadra e che si sa adattare, facendo anche da boa qualora la situazione lo possa richiedere”.