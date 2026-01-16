Maguire-Fiorentina, la Nazione: "Proposto ai viola, c'è lo sponsor De Gea"
FirenzeViola.it
Harry Maguire alla Fiorentina è una suggestione di mercato che è emersa negli scorsi giorni e La Nazione scrive che il difensore del Manchester United sarebbe stato proposto a diversi club italiani - tra cui proprio i viola - perché lo stuzzicherebbe un'avventura nel Belpaese. Il problema è l'ingaggio però, perché Maguire prende quasi 7 milioni di euro a stagione, una cifra che nessuno, tantomeno la Fiorentina, potrà garantirgli nonostante si liberi a parametro zero a giugno.
A Firenze però c'è uno sponsor di tutto rispetto, sottolinea il quotidiano: quel David De Gea con cui Maguire ha condiviso lo spogliatoio a Manchester e che già in passato ha provato a fare da intermediario per portare Lindelof alla Fiorentina.
