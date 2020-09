M.QUARTA, River scettico: i dettagli dell'offerta viola

La Fiorentina fa sul serio per Lucas Martinez Quarta, anche se ancora non ha soddisfatto le pretese del River Plate. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in queste ore i viola avrebbero presentato una prima proposta di prestito con obbligo di riscatto per il centrale classe '96, ma il club argentino non sarebbe convinto di lasciare andare con questa formula uno dei migliori calciatori della sua rosa. Servirà dunque uno sforzo economico importante, da parte dei gigliati, per assicurarsi il talento di Buenos Aires in questi ultimi giorni di mercato. Martinez Quarta, dal canto suo, avrebbe già dato la sua disponibilità al grande salto nel calcio europeo.