M. QUARTA, Oggi niente seduta per l'argentino

Lucas Martinez Quarta non è riuscito oggi a svolgere il primo allenamento in maglia viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe '96 argentino ha preso confidenza con le strutture dei 'Campini' ma ha passato la giornata soprattutto a sbrigare le varie pratiche burocratiche, senza poter scendere in campo ed allenarsi. Sarà una corsa contro il tempo per far sì che sia disponibile per Cesena, visto che Iachini lo potrà provare solo due giorni prima della convocazione.