Lucas Beltran sul River Plate: "Tornare è il mio sogno ma mi vedo qui per un po'"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, non convocato dal Commissario Tecnico Scaloni per gli impegni della nazionale argentina contro Brasile e Uruguay, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tyc Sports parlando, oltre che del River Plate, anche di se stesso e del suo desiderio di tornare un giorno a vestire la maglia dei Millionarios: "Non posso mentire. È il mio sogno. Sento di avere ancora molti sogni da realizzare al River, ma credo di vedermi qui per un po'. Sarà solo questione di tempo".

Sulla mancata convocazione in nazionale

"È stato un sogno quando mi hanno convocato per la prima volta; mi sono divertito molto. Penso di avere ancora cose da migliorare e fare bene per meritare un'altra convocazione".