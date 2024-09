LIVE FV, Fio-Wol 0-6: le tedesche dilagano con Popp

Fonte: Dall'inviata al Viola Park, Luciana Magistrato

56' - SESTO GOL DEL WOLFSBURG: Severini non tiene un pallone a centrocampo e le tedesche ripartono. Dopo una respinta su Beerensteyn arriva la ribattuta a rete di Popp che sigla così la tripletta.

53' - GOL DEL WOLFSBURG! Doppietta della Popp

51' - Cori del pubblico per Rocco Commisso e per David De Gea che saluta.

50' - La partita riprende come si era chiusa, con il Wolsburg nella metà campo viola

46' - RIPRESA AL VIA! Nessun cambio per le viola

---------------------------------------------------------------------------------------

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO. L'arbitro fischia appena battutoa la punizione dal limite da parte di Wilms che impegna la Fiskerstrand.

44' - Ammonita la Tortelli per fallo sulla Beerensteyn, ex attaccante della Juventus.

43' - POKER DEL WOLFSBURG: azione insistita ddelle tedesche che dalla sinistra vanno in gol con la Brand.

41' - La Fiorentina in grande difficoltà contro le tedesche molto ben organizzate sia in difesa dove chiudono tutte le iniziative viola che davanti.

37' - TERZO GOL DEL WOLFSBURG. Da un cross alla sinistra di Fiskerstrand Popp insacca in porta senza problemi.

32' - PALO DELLA POPP, stavolta la Fiskerstrand si salva.

24' - GOL WOLFSBURG CHE SI PORTA SUL 2-0: ancora incerta Fiskerstrand con la Hegering che segna la doppietta personale stavolta svettando in mischia davanti al portiere viola.

20' - Incursione viola ma Janogy sbaglia il cross e un'avversaria salva in angolo, primo per la Fiorentina.

18' - Cross dalla destra del Wolfsburg ma per fortuna delle viola la Popp non intercetta di testa e l'azione si perde.

11' - Finalmente la Fiorentina si affaccia in attacco ma il cross della Janogy non è raccolto da nessuna compagna.

10' - Tedesche sempre in attacco. Tiro da fuori di Lattwein che ci mette la forza ma per fortuna non la mira e la Fiorentina si salva.

6' - GOL WOLFSBURG. Proprio sullo sviluppo dell'angolo la Hegering beffa Fiskerstrand.

5' - Azione pericolosa e angolo per il Wolfsburg.

1' - PARTITE! Tedesche subito aggressive e in attacco.

Al via alle 20 al Viola Park Fiorentina Femminile-Wolfsburg, gara valida per l'andata del secondo turno di Women's Champions League. Ecco le formazioni: la Fiorentina non avrà a disposizione Georgieva infortunata alla caviglia e Snerle squalificata. In tribuna il presidente Commisso e la moglie con il dg Ferrari. Presente anche David De Gea. Ad assistere alla partita qualche centinaia di tifosi nonostante la pioggia incessante.

FIORENTINA (4-2-3-1): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo; Johannsdottir, Severini; Bonfantini, Boquete, Janogy; Catena. All.: De La Fuente.

Wolfsburg (4-4-2): Frohms; Wilms, Hendrich, Hegering, Linder; Huth, Minge, Lattwein, Brand; Beerensteyn, Popp. All.: Stroot.