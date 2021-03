LIVE FV, Bologna-Fiore 1-1: Farinelli pareggia subito

27' - Gara adesso che si sta adagiando su ritmi blandi. Sono i viola comunque a fare la partita

22' - Che disdetta per i viola, che non avevano ancora finito di gustarsi il vantaggio che hanno subito il pari. E' tutto da rifare.

20' - PARI DEL BOLOGNA. Pazzesco! Su una punizione dai 25 metri, Farinelli azzecca una traiettoria clamorosa e mette alle spalle di Brancolini per l'1-1. Che beffa! E' già 1-1...

19' - GOOOOOL! FIORENTINA IN VANTAGGIO! MUNTEANU! Azione per vie centrali di Spalluto che va al tiro e centra il palo, sulla sfera si avventa il bomber rumeno che in diagonale fa 0-1! Viola avanti sul Bologna!

15' - Angolo per il Bologna ma nulla di fatto: nel mischione subisce fallo Pierozzi

12' - Tiro di Rocchi dalla sinistra: palla che esce non di molto, primo pericolo da parte del Bologna...

8' - Spinge la Fiorentina alla ricerca del vantaggio: buona palla per Munteanu con il rumeno che si fa anticipare in area

5' - Prova l'incursione Rabbi in area viola ma la difesa della Fiorentina fa buona guardia

3' - Subito angolo per la Fiorentina, guadagnato da Munteanu. Neri stacca solissimo di testa ma mette sul fondo. Era una buona chance...

1' - Inizia la partita! Fiorentina con il completo bianco da trasferta, Bologna con la maglia rossoblù, calzoncini e calzettoni blu scuri

Sedicesima giornata del campionato di Primavera 1: la Fiorentina, reduce dal bellissimo successo ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, oggi affronta al "Galli" il Bologna in una gara che vale tantissimo per la parte bassa della classifica. Viola e rossoblù infatti sono appaiati a quota 17 punti a ridosso della zona playout e dopo il successo della Lazio per 3-0 sul Torino la zona rossa si è ancora più accorciata. Ecco perché oggi per la squadra di Aquilani - ancora in quarantena - sarebbe vitale quantomeno non perdere. Ecco le formazioni ufficiali del match che FV seguirà come sempre con il suo LIVE!

Bologna (4-3-3): Prisco; Tosi, Montebugnoli, Milani, Maresca; Khailoti, Viviani, Farinelli; Vergani, Rabbi, Rocchi. All. Zauri.

Fiorentina (4-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Neri, Bianco, Corradini, Milani; Spalluto, Munteanu. All. Quinto.