Le pagelle di Palladino: calpesta la Juve con buon senso, confeziona la gara perfetta

vedi letture

Giornali in brodo di giuggiole per Raffaele Palladino, il giorno Fiorentina-Juventus. Il netto successo della sua squadra ai danni dei bianconeri viene celebrato da tutta la stampa sportiva, dove si sprecano i giudizi positivi per il tecnico viola: "Calpesta la Juve con il buon senso: pressione alta, poco possesso, ripartenze letali. E un’idea di gioco. Quello che la Juve non ha", scrive La Gazzetta dello Sport; "Dopo la qualificazione ai quarti di Conference, riprende slancio in Serie A con la miglior prestazione stagionale. Non era mai successo che la Viola battesse, con 3 gol di scarto, la Juve e l’Inter nello stesso campionato. Meno 4 dal Bologna, per la Champions è dura ma non impossibile. Alla corsa partecipa anche la Fiorentina", si accoda il Corriere dello Sport. "Confeziona una gara perfetta, centrando l’ennesima vittoria interna in uno scontro diretto, dopo quelle con Inter, Lazio, Roma e Milan. Mica male…", il commento di Tuttosport.

I voti di Palladino in Fiorentina-Juventus:

La Gazzetta dello Sport, 8

Corriere dello Sport, 8

Tuttosport, 8

FirenzeViola.it, 7