LAZAAR, Viola, Amrabat acquisto top. Su Joaquin...

In una diretta Instagram andata in scena sul profilo del giornalista Nicolò Schira, l'ex terzino del Palermo ora al Cosenza Achraf Lazaar, connazionale di Amrabat prossimo a vestire la maglia viola. Proprio sul centrocampista marocchino Lazaar dice: “Siamo legatissimi, praticamente come due fratelli. Mi è stato vicino quando mi sono infortunato. La Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo con lui. I viola hanno preso uno dei centrocampisti più forti della Serie A”. Poi su Joaquin ha raccontato: "L’avversario che mi ha fatto impazzire di più è stato Joaquin quando giocava con la Fiorentina. Ho fatto una bruttissima partita e ancora me la ricordo, sono tornato a casa col mal di testa. Era bravo sia ad andare a destra che a sinistra ed era difficile capire dove potesse andare per poterlo fermare”. Infine il retroscena di mercato sulla trattativa che poteva portarlo a Firenze: "Nell’estate 2016 la Fiorentina mi voleva, ma il mio sogno da bambino era quello di giocare in Inghilterra. Al Newcastle c’era mister Benítez che veniva dal Real Madrid e il suo pressing mi ha convinto. Col senno del poi non è stata la scelta giusta".