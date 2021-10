LAZ-FIO 0-0, Meglio ACF ma prima chance per Sarri

Meglio la Fiorentina della Lazio in questo avvio di partita allo stadio Olimpico eppure la prima potenziale chance da gol l’ha avuta all’11’ la formazione di Maurizio Sarri: palla sontuosa di Luis Alberto sulla sinistra per Immobile che penetra in area e mette al centro con un diagonale velenoso su cui Pedro non riesce a trovare la deviazione giusta.