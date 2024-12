LARINI RFV, Udinese? Runjaic mi ha colpito in positivo

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

Fabrizio Larini, dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola parlando di Fiorentina-Udinese ma non solo: "La Fiorentina si trova in una condizione psicofisica ottimale. Ha l'ambizione di stare nei posti da Europa, poi vedremo che tipo di Europa sarà. L'Udinese l'ho vista a Milano contro l'Inter. Ha tante potenzialità ma giocatori relativamente giovani che commettono diverse ingenuità, la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter è caratterizzata da tanti errori dei friulani. Poi c'è un ottimo allenatore come Runjaic che però deve ancora trasmettere a pieno i suoi valori. Se recupererà al 100% Sanchez poi sarà una squadra insidiosa soprattutto davanti. La Fiorentina però rimane favorita per stasera".

E in particolare su Kosta Runjaic, tecnico su cui l'Udinese ha puntato a sorpresa in estate, ha detto: "L'ho sentito parlare spesso in conferenza stampa e ha sempre fatto disamine corrette. Mi è piaciuto soprattutto davanti ai microfoni, ha bisogno di tempo per capire il calcio italiano ma secondo me è una figura positiva per il calcio italiano".

Larini ha parlato anche dell'imminente mercato di gennaio: "Non so come si può migliorare questa Fiorentina. A gennaio ci sono sempre tante incognite, difficile prendere giocatori importanti. Possono però esserci sorprese: pensiamo al Verona l'anno scorso, ha rivoluzionato la squadra a gennaio ed è riuscita a salvarsi. Però faccio fatica a fare previsioni per il prossimo mercato, non è facile migliorarsi per le squadre che stanno facendo bene".